По каким признакам можно заподозрить наркоманию у подростка

Как это ни покажется парадоксальным, но сегодня не все имеют представление о глобальности проблемы наркомании. А она почти повсюду в мире превратилась в реальную опасность для граждан и государств. Злоупотребление наркотиками распространилось во всех социальных слоях и возрастных группах, и особенно среди молодежи. Родители должны позаботиться о том, чтобы их дети понимали последствия разрушительной привычки и научились противостоять соблазнам. Родители современных подростков должны быть хорошо информированы о том, как определить наркозависимость уже на начальной стадии. Константин Светоносов, и.о. главного врача Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал, что распознать наркоманию у подростка можно по следующим признакам:

1) Резкое изменение поведения: вспышки агрессии, беспричинные слезы или радость. Ранее общительный и жизнерадостный подросток становится замкнутым и угрюмым, а сдержанный и флегматичный человек может проявить внезапную раскрепощенность.

2) Общение с сомнительными компаниями, ведущими клубный образ жизни. Использование в речи специфических сленговых слов (закладка, штырит, трип и т.д.).

3) Отсутствие аппетита или ранее не свойственное влечение к сладкому, сонливость днем и бессонница ночью. Резкая потеря веса, бледность кожных покровов. Возникновение язв вокруг носа, следов от инъекций в области локтевых сгибов. Мутный взгляд, сужение или расширение зрачков. Влажные, липкие и холодные кожные покровы. Высыпания в области лица, шеи, груди, спины.

4) Небрежный внешний вид, игнорирование правил личной гигиены.

5) Снижение успеваемости, прогулы на учебе и работе.

Также нужно обратить внимание на новые предметы в вещах подростка: шприцы, упаковки от таблеток, капсулы, пакеты, фольга, зажигалки, ложки со следами гари и т. д.

Наркотическая зависимость является заболеванием, от которого практически невозможно избавиться самостоятельно. Если у вас или близкого человека зависимость от наркотиков – обратитесь за помощью по телефону доверия в Кузбассе: (3842) 57-07-07 (круглосуточно).

Фото Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики