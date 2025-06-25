Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

По каким признакам можно заподозрить наркоманию у подростка

Как это ни покажется парадоксальным, но сегодня не все имеют представление о глобальности проблемы наркомании. А она почти повсюду в мире превратилась в реальную опасность для граждан и государств. Злоупотребление наркотиками распространилось во всех социальных слоях и возрастных группах, и особенно среди молодежи. Родители должны позаботиться о том, чтобы их дети понимали последствия разрушительной привычки и научились противостоять соблазнам. Родители современных подростков должны быть хорошо информированы о том, как определить наркозависимость уже на начальной стадии. Константин Светоносов, и.о. главного врача Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал, что распознать наркоманию у подростка можно по следующим признакам:

1) Резкое изменение поведения: вспышки агрессии, беспричинные слезы или радость. Ранее общительный и жизнерадостный подросток становится замкнутым и угрюмым, а сдержанный и флегматичный человек может проявить внезапную раскрепощенность.

2) Общение с сомнительными компаниями, ведущими клубный образ жизни.   Использование в речи специфических сленговых слов (закладка, штырит, трип и т.д.).

3) Отсутствие аппетита или ранее не свойственное влечение к сладкому, сонливость днем и бессонница ночью. Резкая потеря веса, бледность кожных покровов. Возникновение язв вокруг носа, следов от инъекций в области локтевых сгибов. Мутный взгляд, сужение или расширение зрачков.  Влажные, липкие и холодные кожные покровы. Высыпания в области лица, шеи, груди, спины.

4) Небрежный внешний вид, игнорирование правил личной гигиены.

5) Снижение успеваемости, прогулы на учебе и работе.

Также нужно обратить внимание на новые предметы в вещах подростка: шприцы, упаковки от таблеток, капсулы, пакеты, фольга, зажигалки, ложки со следами гари и т. д.

Наркотическая зависимость является заболеванием, от которого практически невозможно избавиться самостоятельно. Если у вас или близкого человека зависимость от наркотиков – обратитесь за помощью по телефону доверия в Кузбассе: (3842) 57-07-07 (круглосуточно).

 

Фото Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Здоровье
kuzbassnews.ru
25/06/2025
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus