По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении имущества Почты России

Прокуратурой Рудничного района г. Кемерово выявлен факт хищения имущества, вверенного начальнику отделения почтовой связи.

Проверкой установлено, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года женщина, воспользовавшись своим служебным положением, совершила хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Почта России» (лотерейные билеты, продовольственные товары), причинив своими действиями материальный ущерб на сумму более 75 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Рудничному району города Кемерово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), по которому проводятся необходимые следственные действия.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Фото: пресс-служба прокуратуры области.