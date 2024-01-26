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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении имущества Почты России

 

Прокуратурой Рудничного района г. Кемерово выявлен факт хищения имущества, вверенного начальнику отделения почтовой связи.

Проверкой установлено, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года женщина, воспользовавшись своим служебным положением, совершила хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Почта России» (лотерейные билеты, продовольственные товары), причинив своими действиями материальный ущерб на сумму более 75 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Рудничному району города Кемерово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), по которому проводятся необходимые следственные действия.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области.

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kuzbassnews.ru
26/01/2024
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