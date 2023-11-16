По обращению производителя пищевой продукции Кемеровской области – Кузбасса Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит

В октябре 2023 в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом – наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в ФГИС «Меркурий» были выявлены нарушения допущенные производителем пищевой продукции ИП Колосовой Н.П. по результатам которых данному предприятию Управлением объявлено: предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, прекращено действие двух декларации о соответствии, регистрация пользователя в системе ФГИС «Меркурий» приостановлена сроком на 10 дней.

Во избежание совершения в дальнейшей работе подобных нарушений Управлением проведён профилактический визит в форме беседы посредством видео – конференц - связи по заявлению руководителя вышеуказанного предприятия. В рамках которого были рассмотрены: Требования Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в части соблюдения установленных требований необходимых к выполнению в процессе подтверждения соответствия качества декларируемой (выпускаемой) продукции. Также в ходе проведения профилактического мероприятия было проведено консультирование по вопросам: оформления эВСД, гашение ВСД и оформление актов инвентаризации в ФГИС «Меркурий» согласно п. 9 Приложения №2 к Приказу Минсельхоза России от от 13 декабря 2022 г. № 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».