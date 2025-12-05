По результатам мониторинга информационных систем признало недействительными более 350 деклараций на зерно

За период с 1 января по 30 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительными 359 деклараций о соответствии на зерно, из которых 151 были оформлены в Новосибирской области, 124 — в Томской области и 84 в Кемеровской области — Кузбассе. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил более 478 тыс. тонн.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, в том числе, с целью проверки информации о наличии обязательных исследований, проведенных в испытательных лабораториях в целях декларирования, проводились в отношении товаропроизводителей посредством мониторинга сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) и во ФГИС «Зерно».

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление нарушений по одной или одновременно нескольким причинам:

— проведение исследований зерна на неполный перечень показателей;

— отсутствие исследований на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании;

— наличие ошибок в оформлении протоколов испытаний и деклараций о соответствии.

В Кемеровской области-Кузбассе 28 ноября 2025 года установлено, что ООО «Био-Корм» из Промышленновского муниципального округа задекларировало серийный выпуск овса кормового на основании протоколов испытаний, оформленных с нарушением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Так, при регистрации декларации о соответствии использовались стандарты исследований, которые отсутствуют в Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений.

В этой связи, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует аграриев о том, что в целях обеспечения безопасности зерна необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. Данный Регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на единой таможенной территории Таможенного союза требования к зерну и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.

Следует учитывать, что заявитель несет всю полноту ответственности за достоверность сведений, указанных в декларации о соответствии, в том числе за доказательственные материалы. Поскольку, в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» при декларировании соответствия заявитель на основании собственных доказательств самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента.

Кроме того, ведомство обращает внимание на необходимость ответственного подхода к выбору лаборатории при декларировании зерна, так как это прямая ответственность участника зернового рынка.