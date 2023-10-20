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По результатам пищевого мониторинга выявлено несоответствие в пробах молочной продукции молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,2%»

Производителем молочной продукции Кемеровской области – Кузбасса ООО «Кузбасконсервмолоко» выпущена в оборот молочная продукция, а именно «Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2%» несоответствующие по своему составу молоку. Подтверждением данного факт являются результаты пищевого мониторинга. Так, в пробах «молока питьевого ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,2% ТУ 10.51.11-494-37676459-2017» установлено несоответствие жирно-кислотного состава, наличие фитостеринов (масел и жиров на растительной основе).

         Кроме того, в пробе молока питьевого ультрапастеризованного с массовой долей жира 3, 2% торговой марки «Тяжин» дата изготовления 09.03.2023, отобранной в целях контроля качества общественной организацией г.Санкт – Петербурга, установлено несоответствие показателей качества: массовая доля белка, жира, сухого обезжиренного молочного остатка, жирно – кислотного состава.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса приняты следующие меры в отношении производителя: объявлены предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ, прекращено действие декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.90115/23 от 21.02.2023  на молочную продукцию, приостановлено действие декларации о соответствии от 28.08.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.80326/23 на молочную продукцию.

           

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20/10/2023
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