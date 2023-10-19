По требованию прокуратуры города Междуреченска обеспечено бесперебойное водоснабжение в десятках жилых домов

Прокуратурой Междуреченска проведена проверка соблюдения прав жителей микрорайона Ольжерас на обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества.

Установлено, что в переулке Кузнечном микрорайона Ольжерас на участке водопроводной сети, числящейся на балансе МУП «Междуреченский Водоканал», периодически возникали аварийные ситуации. Так, в истекшем периоде 2023 года произошло 4 коммунальных аварии, в 2022 году – 10, в 2021 году – 3. В период проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения жители домов не были обеспечены питьевой водой.

Однако со стороны ресурсоснабжающей организации надлежащих мер к проведению капитального ремонта и замене трубопровода не принималось. Сложившаяся ситуация в городе с систематическими порывами сетей водоснабжения нарушала права граждан на получение качественных коммунальных услуг.

В защиту прав граждан прокурор города внес руководителю МУП «Междуреченский водоканал» представление с требованием устранить выявленные проверкой нарушения.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования МУП «Междуреченский Водоканал» произведена прокладка трубопровода холодного водоснабжения длиной 2,4 км, обеспечено бесперебойное водоснабжение 48 жилых домов.

Фото из открытых источников