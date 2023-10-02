По требованию прокурора Беловского района органом местного самоуправления ликвидирована несанкционированная свалка

Житель Беловского района обратился на личный прием к заместителю прокурора области по факту образовавшейся неподалеку от населенного пункта несанкционированной свалки отходов. На основании поступившего заявления прокуратура Беловского района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

Установлено, что вблизи п. Снежинский Беловского муниципального округа образовалась несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором района Главе администрации Беловского муниципального округа внесено представление. Кроме того, по инициативе прокурора начальник территориального управления администрации Беловского муниципального округа привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35. КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления), ему назначен штраф 30 тыс. рублей.

В результате принятых прокуратурой мер несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

Фото: пресс-служба прокуратуры области