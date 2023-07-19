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Почта России модернизирует семь сельских отделений в Кемеровской области в 2023 году

До конца 2023 года ремонт пройдёт в семи сельских почтовых отделениях в шести районах Кемеровской области. Почта России начала проводить модернизацию сельских отделений по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» в 2022 году.

 В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления. Установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Во всех почтовых отделениях после ремонта будет новая мебель и современная техника.

 Во время модернизации отделений Почта особое внимание уделяет развитию безбарьерной среды. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проёмы.

 В обновлённых отделениях клиенты смогут получать не только почтовые и финансовые услуги.

«Например, во всех модернизированных сельских офисах клиенты смогут подтверждать или восстанавливать учётную запись на портале Госуслуг и самостоятельно проверять показатели здоровья: измерять давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. В четырёх отделениях Почты можно будет самостоятельно воспользоваться сервисами единого портала государственных и муниципальных услуг, а также распечатать и отсканировать необходимые документы», — прокомментировал директор УФПС Кемеровской области Константин Мазуров.

 В 2022 г. по программе модернизации в Кемеровской области отремонтировали 17 почтовых отделений.

Отделения, которые модернизируют в 2023 г.:

 650527, Кемеровский р-н, п. Пригородный, Центральная ул., д. 108 /1

652047, Яшкинский р-н, д. Саломатово, ул Молодежная, д. 30

652074, Юргинский р-н, с. Мальцево, ул. Советская, дом 18 /2

652165, Мариинский р-н, с. Малопесчанка, ул. Победы, д. 14

652574, Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Мусохраново, ул Северная, д. 22

652353, Топкинский р-н, п. Рассвет, ул. Кооперативная, д.5а

652466, Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Московская, д. 1

 

 

Фото: Почта России

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