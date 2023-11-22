Почта России напоминает простые правила онлайн-покупок в сезон распродаж

Главные распродажи года уже стартовали. Следом за «чёрной пятницей» начинается подготовка к новогодним праздникам. Почта России напоминает жителям Кузбасса о простых правилах, основанных на использовании цифровых почтовых сервисов, которые помогут делать онлайн-покупки быстро, безопасно и с удовольствием.

Готовьтесь к шопингу заранее. Изучите отзывы об интернет-магазине, продавце и товаре, сравните цены на нескольких площадках. Для покупок лучше выбирайте крупные онлайн-площадки.

При выборе способа получения товара выбирайте отслеживаемую доставку. Тогда вы сможете отследить на сайте или в мобильном приложении Почты России все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

Воспользуйтесь дополнительным сервисом «Лёгкий возврат», он позволяет бесплатно и быстро вернуть купленный в интернет-магазине товар. При этом посылку можно сдать в любом почтовом отделении. Эту услугу предлагают проверенные площадки. Интернет-магазины самостоятельно информируют клиентов о возможности возврата каждого конкретного товара. С начала 2023 года жители Кемеровской области воспользовались этим сервисом более 38 000 раз.

При оформлении заказа внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Если вы заказываете товар впервые и у незнакомого продавца, лучше воспользоваться услугой наложенного платежа. Теперь все посылки, оформленные таким образом, клиент может проверить перед оплатой в присутствии оператора. Если вложение не соответствует ожиданиям, посылка уйдет обратно. Раньше посмотреть содержимое можно было лишь в нескольких случаях: если у посылки была опись вложения, дефект упаковки или вес отправления отличался от заявленного.

Оформить и оплатить посылку онлайн можно также за счёт получателя. Тогда посылку точно отправят – или же деньги за доставку вернутся получателю. Услуга доступна на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Для упрощённого получения отправления оформите в отделении простую электронную подпись (ПЭП). Сервис позволяет получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из SMS. С начала 2023 г. более 38 600 жителей региона оформили простую электронную подпись. Всего в Кемеровской области уже более 2,4 млн клиентов Почты России получают посылки, мелкие пакеты и заказные письма с помощью ПЭП.

Приходите на почту по предварительной записи. Минимум за час до визита запишитесь на сайте или через мобильное приложение. По предварительной записи можно получить любую почтовую услугу без ожидания.

Также можно оформить доставку посылки, мелкого пакета или заказного письма на дом. С помощью мобильного приложения, на сайте или по телефону 8-800-100-00-00. Посылку вам принесёт курьер или почтальон.

Фото: Почта России