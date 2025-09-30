Почти четверть тысячи человек стали участниками экологической акции РУСАЛа «День реки» в Новокузнецке

Порядок на берегах Байдаевских карьеров наводили 43 команды горожан, желающих внести свой вклад в помощь природе.

Традиционно праздник чистоты провели в театрализованном формате косплея. В этот раз волонтеры и активисты Молодежного совета Новокузнецкого алюминиевого завода выступали перед зрителями в роли героев детской сказки про домовенка Кузю. По сценарию, Домовые Кузя и Нафаня, девочка Наташа и ее папа, Баба Яга и Кот приехали на пикник и обнаружили залежи мусора, но совместно с эколоволонтерами навели порядок и помогли природе.

В течение всего праздника на берегах Байдаевских карьеров работали мастер-классы от партнеров акции – центра устойчивого развития «Газон» и городской активистки Татьяны Наумовой. Все желающие под руководством мастеров изготавливали брелоки из переработанного пластика, собирали панно из стекла, делали закладки с сухоцветами и шили экосумки из баннерной ткани. Координировали «День реки» Корпоративные волонтеры РУСАЛа, которые выдавали мешки и перчатки, вели подсчет собранных мешков с мусором и работали в чайной зоне.

Благодаря финансовой помощи заводского профсоюза, «Главпромпит» и пиццерии «Пицца-Синица» каждого участника угощали пирожками, пиццей и горячим чаем.

Всего в этот день было собрано 510 мешков мусора, из них 356 – раздельным способом.

По итогам акции больше всего мусора собрала команда школы № 60 «ЮнЭки и СтарЭки» (первое место они занимают уже во второй раз), на втором месте семейная команда «Мы – Артамоновы!», команда «Креветки», состоящая из жителей МКД Косыгина, 65 - на третьем месте. Кроме того, за эковолонтерскую деятельность и большой вклад в сохранение окружающей среды три сотрудника РУСАЛа были отмечены благодарственным письмами Кузнецкого отделения Кемеровского регионального отделения Русского географического общества.

Проведение таких акций является продолжением многолетней экологической стратегии РУСАЛа. Более 20 лет назад основатель компании Олег Дерипаска обозначил заботу об окружающей среде как один из ключевых приоритетов деятельности предприятия. С тех пор компания регулярно инвестирует в масштабные природоохранные проекты, модернизацию производств и поддерживает волонтерские инициативы, направленные на сохранение природного богатства регионов своей ответственности.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа