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Почти тысяча тонн рапса отгружена из Кузбасса в Калининградскую область под контролем Россельхознадзора

7 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии рапса, выращенного на территории Крапивинского и Промышленновского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и предназначенные для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Калининградскую область.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Западно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов.

В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки  сельхозтоваропроизводителю были оформлены 15 фитосанитарных  сертификатов на продукцию общим весом 998 т.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2026
Общество
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