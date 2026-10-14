Почти тысяча тонн рапса отгружена из Кузбасса в Калининградскую область под контролем Россельхознадзора
7 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии рапса, выращенного на территории Крапивинского и Промышленновского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и предназначенные для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Калининградскую область.
В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Западно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов.
В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.
Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю были оформлены 15 фитосанитарных сертификатов на продукцию общим весом 998 т.
14/10/2026