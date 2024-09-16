Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса экспортировано 65 тысяч кубометров лесоматериала

С января по август 2024 года инспекторами Россельхознадзора досмотрено 64 509 кубометров и 1 166 т лесоматериала, подготовленного для экспорта из Кузбасса.

За этот период основной объем, или 80%, экспортирован в Китайскую Народную Республику – 51 891 кубометр и 929 т. При этом стоит отметить, что в августе 2024 года в лидеры по экспорту пиломатериалов вышли Республика Таджикистан и Вьетнам, сдвинув показатель по экспорту в Поднебесную на третье место – 5 770 и 5 012 кубометров соответственно.

Также из Кузбасса пиломатериал вывозился в Республики Кыргызстан – 1 363 м3, Казахстан – 298 м3, Узбекистан – 110 м3, Армения – 38 м3. Кроме того, щепа древесная в объеме 237 т была отправлена в Республику Азербайджан, а один саженец сосны сибирской кедровой был направлен в Республику Казахстан.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния продукции, предназначенной для отправки на экспорт, инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию – Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований подтверждено фитосанитарное благополучие, а, следовательно, соответствие всех партий древесины, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Всего с начала 2024 года на отгруженную подкарантинную продукцию выдано 1 872 фитосанитарных сертификата.