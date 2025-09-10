За восемь месяцев 2025 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 57,5 тыс. куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 1 602 фитосанитарных сертификата для отправки из региона за рубеж. Главными получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 77% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Таджикистаном (17%), Вьетнамом (4 %), Киргизией (0,3%), Казахстаном (0,2 %). А также незначительное количество лесопродукции было отгружено в Узбекистан, Монголию и Польшу.

При подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты ведомства оформили 1 193 карантинных сертификата на 3,2 тыс. куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.