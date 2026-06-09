Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено 18,3 тонн сухих окостенелых рогов северного оленя

03 июня 2026 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели очередную партию сухих окостенелых рогов северного оленя, предназначенную для отгрузки из Кузбасса в Китай.

Продукция объемом 18,3 т успешно прошла исследования на радионуклиды в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. В результате ведомством оформлены экспортные сопроводительные документы.

Для организации экспортной отправки кемеровским предприятием была предварительно оформлена заявка в системе eCert.

Доставка груза предусмотрена в железнодорожном контейнере тремя видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и морским).

С начала 2026 года объем данной продукции, экспортированной из Кузбасса в Китай, составил порядка 101 т.

Справочно:

Окостеневшие рога северных оленей — ценный материал для изготовления разнообразных сувениров. Из них создают оригинальные вешалки, стулья, торшеры, светильники, подставки для канцелярии, ножи для бумаги, брелоки, бусы, шашки, шахматы, четки и многое другое. Ежегодно олени сбрасывают рога по естественным причинам, и на их месте вырастают новые, обеспечивая постоянный источник этого ценного сырья.