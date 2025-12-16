Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено более 1 000 т медицинских шпателей из берёзы

11 декабря 2025 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку автомобильным транспортом в китайскую провинцию Шаньдун 23 т медицинских шпателей из берёзы. Таким образом, подготовленная к экспорту новая партия увеличила в текущем году общий объем отгрузок данной позиции до 1 009,2 т.

При досмотре подкарантинной продукции инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортера. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Стоит отметить, что производимые в регионе медицинские шпатели из берёзы пользуются в Поднебесной большим спросом. Для сравнения, в 2024 году объем экспорта составил почти 1,1 тыс. т.