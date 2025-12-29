Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса впервые состоялась отгрузка продовольственной пшеницы во Вьетнам
25 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые оформили 46 фитосанитарных сертификатов на продовольственную пшеницу, выращенную на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенную для дальнейшей транспортировки во Вьетнам.
Перевозка партий в объеме 1 191,4 т до места назначения предусмотрена в железнодорожных контейнерах.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
