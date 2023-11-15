Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в октябре 2023 года ввезено более тысячи тонн плодоовощной продукции

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за октябрь 2023 года проконтролировано 1088,606 тонны подкарантинной продукции и 848 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в октябре 2023 года снизился на 17 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан –1027,106 тонн и 380 штук. Основной ассортимент это лук репчатый – 704 тонны, морковь – 140 тонн, сухофрукты - 44,8 тонны, картофель – 40 тонн, перец – 40 тонн, перец – 38 тонн, яблоки – 25,24 тонн, дыни - 21 тонна, зелень – 9,73 тонн.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 61,5 тонн и 468 штук подкарантинной продукции, это перец свежий – 40 тонн, яблоки - 5,4 тонн, редька – 5,2 тонн, ягоды – 4 тонны, баклажаны – 1,5 тонны.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 60 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в возимой подкарантинной продукции не выявлено.