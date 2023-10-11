При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 9 месяцев 2023 года проконтролировано 10364,4 тонны подкарантинной продукции и 4340 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в 2023 году снизился на 24 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 8,12 тыс. тонны и 2121 штуки. Основной ассортимент это томаты – 1235,68 тонн, арбузы – 1724,6 тонны, яблоки - 742 тонны, лук репчатый – 1346,4 тонн, огурцы – 580,5 тонн, капуста – 455,87 тонн, морковь – 516,5 тонн, дыни – 914,3 тонн, а также сухофрукты в количестве – 182,519 тонны.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 1,25 тыс. тонн и 1065 штук подкарантинной продукции, в основном это лук репчатый - 507,95 тонн, капуста – 277,6 тонн, морковь – 156,395 тонн, перец – 75,3 тонн, картофель – 40,2 тонн, абрикосы – 23 тонны, арбузы – 21 тонна, ягоды свежие – 18,471 тонн, орехи сушеные – 75 тонн.

Также за 9 месяцев 2023 года на территорию Кемеровской области было ввезено 66,03 тонн солода и 1040 шт. посадочного материала из Республики Беларусь.

За 9 месяцев 2023 года в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 818 тонны лука севка, 120 тонн картофеля семенного из Казахстана, а также 21 тонна картофеля семенного из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, что говорит о приросте на 25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 551 акт карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов во возимой подкарантинной продукции не выявлено.