Под контролем Управления Россельхознадзора с территории Кузбасса экспортировано более 143 тысяч тонн зерна

С начала 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос более чем в 4,75 раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 143,1 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером является Республика Казахстан, куда экспорт составил 54,1 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (38 %). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 20,3 тыс. т, зерно ячменя – 12,9 тыс. т и отруби (пшеничные) – 17,6 тыс. т. Также в Казахстан из региона были отправлены семена рапса продовольственного – 2,4 тыс. т, чечевица сушеная – 272 т, крупа манная – 404,4 т и жмыхи соевые – 42,9 т.

Другим важным экспортером является Китайская Народная Республика, вывоз составил 33,1 тыс. т зерна и продуктов его переработки (23%). Главные позиции: семена рапса для промышленной переработки в количестве – 15,4 тыс. т, зерно ячменя в количестве – 9,5 тыс. т, зерно овса в количестве – 1 тыс. т, семена гороха сушеного в количестве – 2,5 тыс. т, семена льна для промышленной переработки в количестве – 1,3 тыс. т и мука пшеничная в количестве – 3,2 тыс. т.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Так, мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 5,7 тыс. т, в Туркменистан в количестве – 1,8 тыс. т, в Республику Азербайджан в количестве – 67,6 т и в Объединенные Арабские Эмираты в количестве – 0,024 т.

В Республику Беларусь экспортировано 33,3 тыс. т семян рапса продовольственного.

Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику – 6,4 тыс. т, в Республику Польша – 176 т и в Королевство Нидерланды - 132 т.

В Киргизию были отправлены зерно ячменя продовольственного в количестве – 1,9 тыс. т и мука пшеничная в количестве – 0,064 тыс. т.

В Республику Азербайджан были отправлены картофель семенной в количестве – 0,86 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 0,33 тыс. т и крупа манная в количестве – 0,067 тыс. т.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 1905 фитосанитарных сертификата.