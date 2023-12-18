Под контролем Управления Россельхознадзора с территории Кузбасса экспортировано более 177 тысяч тонн зерна

С начала 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 177,4 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером является Республика Казахстан, куда экспорт составил 60,1 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (33 %). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 21,8 тыс. т, отруби (пшеничные) – 21,5 тыс. т. и зерно ячменя – 12,9 тыс. т. Также в Казахстан из региона были отправлены семена рапса продовольственного – 2,9 тыс. т, чечевица сушеная – 0,272 тыс. т, крупа манная – 0,404 тыс. т и жмыхи соевые – 0,042 тыс.т.

Другим важным экспортером явилась Китайская Народная Республика, куда отправлено 58,2 тыс. т зерна и продуктов его переработки (32,8 %). Главными позициями оказались: семена рапса для промышленной переработки в количестве – 24,4 тыс. т, зерно ячменя в количестве – 17,7 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 5,5 тыс. т, семена гороха сушеного в количестве – 5,7 тыс. т, семена льна для промышленной переработки в количестве – 1,3 тыс. т и зерно овса в количестве – 3,5 тыс. т.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Так, мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 6 тыс. т, в Туркменистан в количестве – 1,8 тыс. т, в Республику Азербайджан в количестве – 0,135 тыс. т и в Объединенные Арабские Эмираты в количестве – 0,024 т.

В Республику Беларусь экспортировано 33,3 тыс. т семян рапса продовольственного.

Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику – 7,3 тыс. т, в Республику Польша – 0,176 тыс. т и в Королевство Нидерланды – 0,132 тыс. т.

В Киргизию были отправлены зерно ячменя продовольственного в количестве – 1,9 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 0,064 тыс. т, отруби пшеничные 0,18 тыс т.

В Республику Азербайджан были отправлены отруби пшеничные в количестве –0,240 тыс. т., крупа манная в количестве – 0,0876 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 0,33 тыс. т и крупа манная в количестве – 0,067 тыс. т..

в Монголию экспортировано 974 т пшеничных отрубей.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 2684 фитосанитарных сертификата.