Под контролем Управления Россельхознадзора с территории Кузбасса экспортировано около 130 тысяч тонн зерна

С начала 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос более чем в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 127446,938 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. А также 13,230 тонн - кедровых орехов очищенных от скорлупы. (4,725 т – Германия, 8,505 т – Чешская Республика).

Главным импортером является Республика Казахстан, экспорт составил 50225,81 тонн зерновой продукции и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 20323,72 тонн, зерно ячменя – 12990,65 тонн и отруби (пшеничные) – 13852,6 тонн. Также в Казахстан были отправлены семена рапса продовольственного – 2407,14 тонн, чечевица сушеная – 272 тонны, крупа манная – 336,8 тонн и жмыхи соевые – 42,9 тонны.

В Китайскую Народную Республику отправлено 23537,291 тонн зерна и продуктов его переработки. Главными позициями оказались: семена рапса для промышленной переработки в количестве – 13103,45 тонн, зерно ячменя в количестве – 4894 тонны, зерно овса в количестве – 869,103 тонн, семена гороха сушеного в количестве – 1528,1 тонн, семена льна для промышленной переработки в количестве - 1311,5 и мука пшеничная в количестве – 1831,138 тонн.

Также мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 5588,6 тонны, в Туркменистан в количестве – 1822,5 тонны и в Объединенные Арабские Эмираты в количестве – 0,024 тонны.

Экспорт в Республику Беларусь семян рапса продовольственного составил 33370,55 тонн.

Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику – 5183,2 тонна, в Республику Польша – 176 тонн и в Королевство Нидерланды - 132 тонны.

В Киргизию были отправлены зерно ячменя продовольственного в количестве – 1977,85 тонн и мука пшеничная в количестве – 64,008 тонны.

В Республику Азербайджан были отправлены мука пшеничная в количестве – 336,8 тонн и крупа манная в количестве – 67,6 тонн.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ). По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 1642 фитосанитарных сертификата.