Под контролем Управления Россельхознадзора в ноябре 2023 года с территории Кузбасса экспортировано более 16 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В ноябре 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 16142,7 т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в ноябре являлась Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 11,5 тыс.т зерновой продукции и продуктов его переработки (71 %). Основные поставки пришлись на семена рапса продовольственного в количестве – 3105 т, зерно овса 2491 т, горох сушеный -3214 т зерно ячменя продовольственное – 1582 т, муку пшеничную – 1114 т.

Другим важным импортером в ноябре являлась Республика Казахстан, куда отправлено — 3417 т. продукции, а именно: 1337 т. отрубей пшеничных, зерна пшеницы 1546 т, семян рапса продовольственного -535 т. (21 %).

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Отруби пшеничные отправлялись в Монголию (974 т) и в Киргизию (180 т), горох сушеный в Литовскую Республику (60 т).

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 451 фитосанитарный сертификат.