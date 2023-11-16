В октябре 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 18033,816 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в октябре являлась Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 13670,516 т зерновой продукции и продуктов его переработки (75,8 %). Основные поставки пришлись на зерно ячменя продовольственное – 6621 т, семена рапса продовольственного в количестве – 5749,22 т, семена рапса на кормовые цели в количестве – 139,5 т, муку пшеничную в количестве – 1160,796 т.

Другим важным импортером в октябре являлась Республика Казахстан, куда отправлено 2611,6 т отрубей пшеничных (14,5 %).

В Киргизию экспортировались отруби пшеничные в количестве – 240 т и крупа манная в количестве – 87,6 т.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Отруби пшеничные отправлялись в Монголию в количестве – 628,5 т, горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику в количестве – 396 т, а мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 332 т и Республику Азербайджан в количестве 67,6 т.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ). По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 328 фитосанитарных сертификата.