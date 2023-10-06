В сентябре 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 15,72 тыс. тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в сентябре являлась Китайская Народная Республика - экспорт составил 9,58 тыс. тонн зерновой продукции и продуктов его переработки (60 %). Основные поставки пришлись на зерно ячменя продовольственное – 4,67 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки в количестве – 2,34 тыс. т, муку пшеничную в количестве –1,4 тыс. т, горох сушеный – 0,95 тыс. т и зерно овса для промышленной переработки – 198,34 тонн.

Другим важным импортером в сентябре являлась Республика Казахстан, куда отправлено 3,9 тыс. т зерна и продуктов его переработки (24%). Главными позициями оказались: отруби пшеничные в количестве – 3,8 тыс. т и крупа манная – 0,067 тыс. т.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику в количестве – 1,18 тыс. т, в Монголию – отруби пшеничные в количестве 82 т, а мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 135 т и Республику Азербайджан в количестве 67,6 т.

В Азербайджан был экспортирован картофель семенной в количестве 866,3 тонн.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ). По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 263 фитосанитарных сертификата.