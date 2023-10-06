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Под контролем Управления Россельхознадзора в сентябре на территорию Кузбасса ввезено более тысячи тонн плодоовощной продукции.

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за сентябрь 2023 года проконтролировано 1234,77 тонны подкарантинной продукции и 348 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в сентябре 2023 года снизился практически в 1,4 раза в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан –1075,37 тонн и 272 штук. Основной ассортимент это лук репчатый – 551,5 тонна, дыни – 221 тонна, арбузы – 138 тонн, яблоки – 51,2 тонна морковь – 40 – тонн, перец – 38 тонн, томаты – 14,3 тонн, семена тыквы - 10 тонн, сухофрукты – 10,67 тонн.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 96,4  тонн и 32 штуки подкарантинной продукции, ими оказались перец свежий – 75,3 тонн и арбузы свежие – 21 тонна.

Также в сентябре 2023 года на территорию Кемеровской области автомобильным транспортом было ввезено 63 тонны посадочного материала (лук- севок) из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 64 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в возимой подкарантинной продукции не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2023
Общество
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