Сибиряки традиционно обеспечивали свою продовольственную безопасность огородничеством и возделыванием на приусадебных участках овощей, чаще всего - картофеля. У каждого огородника есть определенный сорт потребительские качества, которого (продуктивность, лежкость при хранении и т.д.) полностью удовлетворяют, но всегда есть возможность использовать новый сорт.

Отбор наиболее развитых и здоровых растений веками являлся главным способом селекции, а так же самообеспечения семенным и посадочным материалом в личных подсобных хозяйствах. Из детства многие хорошо помнят, как деды отмечали лучшие кусты картофеля приметными вешками, чтобы защитить растения и не забыть заложить клубни от них отдельно храниться в погреб. В настоящее время, при наличии средств, возможен выбор и покупка сорта с заданными свойствами - как то нематодоустойчивость, устойчивость к фитофторозу, ризоктониозу, вирусным заболеваниям и т.п. Подбор сорта поможет сделать Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, необходимо просто набрать название сорта в электронном реестре по адресу: https://reestr.gossortrf.ru.

Выбор сортов картофеля устойчивых к заболеваниям и вредителям очень важен для сохранения урожая! Кроме колорадского жука очень сильно снижать урожайность могут нематоды (микроскопические черви). В Российской Федерации цистообразующие картофельные нематоды являются карантинными объектами, и борьба с вызываемым ими заболеванием - глободерозом особенно важна. Выращивание нематодоустойчивых сортов картофеля в обязательном севообороте (с борьбой с сорняками рода пасленовых) и возвратом пасленовых культур не ранее чем через 4 – 5 лет является основным способом профилактики и борьбы с картофельными нематодами.

Подготовить посадочный материал специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу рекомендуют так:

- если клубни с осени не помыты, то желательно это сделать сразу после погреба, эта процедура позволит снизить количество патагенов, которые будут смыты с прилипшей почвой, например - простое мытьё клубней более чем на 90 % очищает их от цист картофельной нематоды;

- после подсыхания мытого посадочного материала можно опрыскать его микроудобрениями, раствором в низкой концентрации. Это ещё один эффективный способ иммунизации картофеля. Состав раствора может включать элементы магния, марганца, бора, железа, цинка, меди, молибдена, серы, калия в микроколичествах (именно появилось называние – «микроудобрения»), или как указано в инструкции к микроудобрениям, приобретённым в магазине - используя рекомендации по внекорневой подкормке, т.е. по листьям. Полезным будет использовать и макроэлементы (N, P, K), но тоже в микроколичествах (примерно - на кончике ножа). Рекомендуем применять только свежеприготовленный раствор, так как после взаимодействия друг с другом, входящие в раствор вещества могут стать недоступны растениям. Не зря упомянаем листовую подкормку, во-первых, потому что клубень морфологически является частью стебля, хотя и находится в корнях под землей. Во-вторых - описанная выше обработка, с последовательно проведённой в начале кущения (появления побегов) внекорневой подкормкой микроудобрениями снижает риск заражения фитофторой или позволяет отодвинуть сроки заражения почти на две недели. Это было определено в опытах научных сотрудников СО ВАСХНИЛ.

Сорта картофеля, как ни одной другой сельскохозяйственной культуры, могут сильно отличатся по потребительским свойствам - пищевым качествам, особенностям хранения, срокам вегетации, устойчивостью к заболеваниям и т.п. Новый для себя сорт выбираем в электронном Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ФГБУ «Госсорткомиссия») по адресу: https://reestr.gossortrf.ru. В поиске по названию сорта можно ознакомится с районированием, степенью устойчивости к болезням, сроками и особенностями выращивания. Там же указаны авторы и патентообладатели сорта – возможно, кто-то захочет узнать о сорте у них напрямую.

Если остались вопросы специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу могут провести консультацию по телефону в городе Кемерово 36-15-80.