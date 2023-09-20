Подготовка зернохранилищ к приёму и хранению нового урожая

Сегодня на подконтрольной территории Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу уборочные компании в самом разгаре. Перед аграриями встает вопрос — как сохранить собранный урожай? Август, сентябрь – месяца активной подготовки к приемке нового урожая зерновых культур. В этот период освобождаются складские помещения от зерна прошлого года. Важно качественно подготовить складские помещения к приемке нового урожая – оздоровить фитосанитарную обстановку зернохранилищ, от этого зависит качество хранения нового урожая.

Управление обращает внимание всех хозяйствующих субъектов, что главным документом, содержащим обязательные требования к зерну, используемому на продовольственные и кормовые цели и выпускаемому в обращение на единой Таможенной территории Таможенного союза, является технический регламент Таможенного союза ТС ТР 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

Хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, с соблюдением требований к процессам хранения зерна, установленных настоящим техническим регламентом, а также условий хранения, установленных национальным законодательством государства — члена Таможенного союза. Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки и обеззараживания.

Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов.

Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние. В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна. В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. При хранении зерна должны обеспечиваться условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, обеспечивающие взрыво — и пожаробезопасность.