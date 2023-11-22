Подозреваемого в причинении телесных повреждений бывшей сожительнице задержали росгвардейцы в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного горожанина, избившего бывшую возлюбленную.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Новоселов. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали 57-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина пришел к 48-летней бывшей сожительнице для выяснения отношений. В результате между новокузнечанами произошел конфликт, который перерос в избиение женщины. Виновник нанес несколько ударов по лицу бывшей возлюбленной. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия