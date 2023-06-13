Подведены итоги X областного конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

Студент первого курса Тяжинского агропромышленного техникума Захар Сафронов занял третье место в номинации «Герои – кузбассовцы» и был награжден дипломом губернатора Кемеровской области. Подготовившая студента преподаватель обществознания Лариса Анатольевна Сафронова отмечена медалью Николая Масалова.

В своей исследовательской работе Захар рассказал об участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Васильевне Иголкиной (Жуковой). Она родилась 2 августа 1923 года в деревне Столяровка Мариинского уезда. В мае 1942 года со второго курса Мариинского педучилища училища она была призвана в армию. Сначала училась в 52-й окружной военной школе младших авиаспециалистов в городе Красноярске. Затем получив звание младшего сержанта и специальность техника по вооружению, она была направлена на Первый Украинский фронт, в 18-й авиационный бомбардировочный Краснознаменный полк имени Богдана Хмельницкого.

Сержант Жукова (Иголкина) обслуживала бомбардировщик Пе-2. Через руки Зинаиды Васильевны прошли сотни тысяч патронов и снарядов, которыми она укомплектовывала авиационные пулеметы. Вместе со своим полком прошла боевой путь, пролегавший через Польшу, Чехословакию, Румынию и встретила победу под Берлином.

З. В. Иголкина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За многолетний добросовестный труд», а также медалями Кемеровской области «За достойное воспитание детей» и «За веру и добро».

После войны Зинаида Васильевна продолжила обучение в Мариинском педучилище. После его окончания его приехала работать в село Валерьяновка Тяжинского района. Трудилась учительницей начальных классов. З. В. Иголкина дважды выдвигалась в депутаты районного Совета народных депутатов и 16 лет выполняла обязанности депутата Листвянского сельского совета. Участницы войны не стало 3 января 2016 года.

Конкурс, посвящен 80-летию Сталинградской битвы и 80-летию архивной службы Кузбасса. Он призван стимулировать интерес школьников к изучению истории родного края на основе архивных источников, воспитывать в них чувство гордости за свою страну на примере героического прошлого.

Работы победителей поступят на постоянное хранение в Государственный архив Кузбасса. Лучшие работы будут направлены на Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист».