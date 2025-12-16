Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Поезд Деда Мороза встретили в Кемерове

Передвижная резиденция Деда Мороза, Снегурочки и их команды помощников сегодня прибыла на станцию Кемерово-Пассажирская. В период стоянки сказочного железнодорожного состава сотрудники транспортной полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность участников и зрителей праздничного представления на перроне.

Кроме того, при содействии транспортных полицейских дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили массу незабываемых впечатлений от встречи с главным Волшебником страны, познакомились с его помощниками и с удовольствие подарили им стихи и рисунки.

Начальник Кузбасского ЛУ МВД России полковник полиции Денис Левашов принял участие в мастер-классе по созданию новогодних украшений. Мастерская разместилась в здании железнодорожного вокзала и открыла двери для ребят, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел. Руководители транспортной полиции региона вместе с подопечными научились мастерить уникальные елочные игрушки.

Эти украшения не только дополнят праздничный интерьер, но и будут напоминать ребятам о времени, проведенном с пользой и в интересной компании.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

16/12/2025
