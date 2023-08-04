Похитителя строительного инструмента задержали росгвардейцы в Кемерове

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который пытался вынести из строительного супермаркета неоплаченный товар.

В дневное время росгвардейцы прибыли в охраняемый магазин на улице Карболитовской на сигнал «тревога». На указанном адресе работники строительного гипермаркета указали на подозреваемого, при котором был неоплаченный строительный инструмент. Росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя.

По предварительной информации, покупатель в торговом зале сложил к себе в пакет электрический лобзик стоимостью более 4 000 рублей. С похищенным мужчина попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники торговой точки заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Задержанного росгвардейцы для разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия