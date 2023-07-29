Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел ход строительства нового терминала аэропорта Новокузнецк

Помощник президента РФ Максим Орешкин прилетел в Новокузнецк в рамках рабочей поездки по Сибирскому федеральному округу.

Во время визита он ознакомился с изменениями в авиагавани, которые произошли с приходом новой команды: проведена реконструкция помещений текущего здания, что позволило в три раза увеличить пропускную способность, проведен ребрендинг. Проделана большая работа в части информирования пассажиров: визуализация, навигация, автоматическое оповещение. Увеличена емкость парковки. По итогам 2022 года аэропорт показал одну из лучших динамик в Сибири по росту пассажиропотока, он составил 416 тысяч.

Одним из самых ожидаемых событий как для жителей, так и для гостей города является открытие нового аэровокзального комплекса, строительство которого сейчас в активной фазе.

«Новый терминал позволит увеличить пропускную способность до 580 пассажиров в час, что особенно актуально при нашей активной работе над расширением маршрутной сети и амбициозной цели к 2027 году войти в состав аэропортов - миллионников», - рассказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Уже завершен монтаж алюминиевых конструкций фасада, кровли. Фасад остеклен за исключением технологических проемов. Полностью смонтированы и испытаны наружные инженерные сети, построены очистные сооружения и противопожарные резервуары, построены и испытаны трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.

Продолжается внутренняя отделка помещений. 5 из 6 эскалаторов заняли свое место, на очереди монтаж лифтов. Монтируется комплекс интеллектуальных систем здания.

На завершающем этапе благоустройство привокзальной площади – установлена и готовится к вводу в эксплуатацию автоматическая парковочная система, специалисты укладывают газоны, в работе финальный асфальтовый слой.

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Отдел корпоративных коммуникаций "АЭРОКУЗБАСС"