Помощником Кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

9 декабря 2025 года проведена проверка соблюдения требований законодательства в ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кузбассу (далее – ФКУ ЛИУ-42). Проверены условия содержания осужденных в исправительном учреждении.

Помощник прокурора принял участие в работе административной комиссии ФКУ ЛИУ-42. В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы профилактического учета осужденных, применения к осужденным мер поощрения.

На комиссии, с участием помощника прокурора, рассмотрены осужденные, желающие подать в суд ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Прокурором изучены материалы личных дел осужденных, характеризующие материалы, предоставленные администрацией ФКУ ЛИУ-42. По результатам изучения предоставленных материалов с каждым осужденным прокурор провёл личную беседу.

Также работником прокуратуры проведен прием осужденных по личным вопросам, в ходе которого осужденным даны разъяснения действующего уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Осужденным даны всесторонние разъяснения законодательства по вопросам содействия в трудовом  и бытовом устройстве осужденных, а также их социальной адаптации после освобождения.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры Кузбасса

10/12/2025
