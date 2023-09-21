Попытка угнать автомобиль завершилась для 18-летнего кузбассовца двухлетним условным сроком лишения свободы

При попытке завести нестандартным способом автомобиль LADASAMARA, чтобы доехать до своего знакомого, 18-летний угонщик был задержан хозяином транспортного средства.

8 марта 2023 года в вечернее время подсудимый вместе с двумя приятелями прогуливался по Мариинску, попивая пиво. Около 23 часов подсудимый у подъезда многоквартирного дома заметил автомобиль ВАЗ 21140, у которого была открыта дверь с водительской стороны. Он решил угнать автомобиль, чтобы доехать до своего знакомого. Ключей в замке зажигания не было, поэтому он решил попробовать завести автомобиль при помощи замыкания проводов. Однако, несмотря на неоднократные попытки, автомобиль не заводился.

В это время на лестничную площадку подъезда вышел хозяин машины и увидел в окно, что у его автомобиля загорелась приборная панель. Ранее владелец машины её не закрыл, так как был сломан центральный замок. Выбежав из подъезда, увидел двух парней, один из которых стоял недалеко от автомобиля, а другой сидел на водительском сиденье и, скручивая провода, пытался запустить двигатель автомобиля. Находящийся у автомобиля парень сразу же убежал, а второй убежать не успел. Хозяин автомобиля вытащил подсудимого из машины, и, удерживая его, позвонил в полицию.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал полностью.

Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 18-летнему угонщику наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников