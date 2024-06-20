Порядка 3 тысяч тонн продукции успешно прошли фитосанитарный контроль при ввозе на территорию Кузбасса

С начала текущего года при ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Россельхознадзора проконтролировали 142 транспортных средства с плодоовощной и зерновой продукцией общим весом 2 911 т. В числе государств – импортёров отмечены Республики Казахстан и Киргизия, а также Франция.

Так, из Республики Казахстан ввезено 88% плодоовощной продукции — 2 564,53 тонны. В номенклатуре поставок ведомство фиксирует лук репчатый, томаты, капуста, морковь, семена подсолнечника продовольственного, мука пшеничная.

Из Киргизии импортировано 178,6 т продукции (морковь, томаты, капуста, клубника, редька).

Из Франции ввезено 168 т посадочного материала (лук севок), предназначенного для реализации через торговые сети и посадки гражданами на территории личных подсобных хозяйств.

На весь объем подкарантинной продукции оформлено 142 акта карантинного фитосанитарного контроля. При этом в ходе проведения досмотров карантинных объектов в импортируемых партиях не выявлено.