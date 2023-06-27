Порядок проведения государственного земельного надзора в условиях моратория на проверки в 2023 году

Правительство Российской Федерации продлило действующий в 2022 году запрет на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Так, в соответствии с постановлением от 29.12.2022 № 2516 в 2023 году организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного и среднего риска, освобождены от плановых проверок.

Кроме того, вышеуказанным актом уточнены некоторые основания проведения внеплановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора), а именно при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований. Соответствующий их перечень утвержден приказом Минсельхоза России от 18.06.2021 № 402.

В качестве примеров в рамках государственного земельного надзора в отношении земель сельхозназначения такими индикаторами являются: наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы; признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозии, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение и др.); зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью земельного участка, свидетельствующее о его неиспользовании для ведения сельскохозяйственного производства; наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или уничтожении мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения (утечка воды из канала; заболачивание земельного участка, на котором расположена мелиоративная система и др. признаки).

Таким образом, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует, что в случае обнаружения вышеуказанных индикаторов риска, возможно проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объектов земельных отношений, на которых они выявлены, при условии согласования с органами прокуратуры.