Поселок Белогорск станет участником конкурса «Устойчивые города РУСАЛа»

Компания объявила о старте нового грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа», направленного на поддержку, развитие и повышение качества жизни в малых населенных пунктах России. В этом году в его географию вошли несколько малых городов и сёл России, в их числе и поселок городского типа Белогорск Тисульского района.

Для определения географии и ключевых направлений социальных инвестиций в рамках конкурса РУСАЛ использовал собственный аналитический инструмент Индекс устойчивого развития городов ответственности. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять социальные сферы, остро нуждающиеся в инвестициях, а также анализировать их эффективность. Баллы по 12 ключевым направлениям Индекса присваиваются на основе статистических данных и опросов населения.

Подать заявку на конкурс могут некоммерческие организации, частные предприниматели, государственные и муниципальные организации и фонды, при условии реализации проекта в рамках географии конкурса. Победители получат шанс выиграть грант до трех миллионов рублей на поддержку общественно значимых инициатив на местах.

Среди приоритетных направлений конкурса: содействие повышению качества общего и дополнительного образования для детей и подростков из малообеспеченных семей; повышение доступности и качества медицинских услуг; развитие центров социально-психологической и юридической поддержки наиболее уязвимых слоев населения; работа с трудной молодежью и приобщение к здоровому образу жизни; культурные и просветительские проекты. Основы развития городов и поселков присутствия Компании много лет назад заложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска.

«Создание достойных условий жизни для людей в регионах ответственности РУСАЛ является абсолютным приоритетом для нас. Только в прошлом году мы направили 16,5 млрд рублей на социальные программы и проекты. Грантовый конкурс – еще один инструмент развития территорий, где работают наши производства», - сказал директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.

Заявки на конкурс можно подать до 15 июля на грантовой онлайн платформе. Все заявки пройдут экспертную оценку: по итогам будет сформирован шорт-лист проектов для общественной защиты и онлайн голосования. После завершающих этапов (не ранее 20 сентября 2023 года) конкурсная комиссия объявит победителей.

Фото: ЦСП РУСАЛ