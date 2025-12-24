Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
После вмешательства прокуратуры в Чебулинском округе ликвидирована несанкционированная свалка

Прокуратурой Чебулинского района проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства.

В ходе обследования поднадзорной территории в с. Усманка Чебулинского муниципального округа выявлена несанкционированная свалка. Земельный участок был захламлен различными коммунальными и бытовыми отходами (бумажные и картонные коробки, строительный мусор, пластиковые бутылки, мусорные пакеты).

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском к администрации Чебулинского муниципального округа об обязании ликвидировать стихийную свалку.

Требования прокурора удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка твердых коммунальных и бытовых отходов ликвидирована.

         

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

