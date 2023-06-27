После выданного предписания Глава Шевелевского сельского поселения ликвидировал несанкционированную свалку в Кузбассе

Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2017 году была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади 0,002 га, расположенная по адресу: Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, в границах МО «Шевелевское сельское поселение».

Главе Шевелевского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а информация о выявленной свалке твёрдых коммунальных отходов была направлена в адрес администрации Крапивинского муниципального округа для принятия мер реагирования.

В адрес Управления из Администрации Крапивинского муниципального округа поступила информация о ликвидации несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения в границах МО «Шевелевское сельское поселение» на площади 0,0442 га. Увеличение площади обусловлено длительным периодом загрязнения земельного участка ТКО.

В результате выездного мероприятия в июне текущего года для подтверждения поступившей информации о ликвидации свалки Управлением установлен факт полной ликвидации указанной свалки.

Ликвидация свалки позволит ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот – для выпаса сельскохозяйственных животных после выроста травянистой растительности естественным путём..