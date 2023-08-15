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Поставка рыбы и морепродуктов на предприятие Кемеровской области

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на станции Правотомск Западно-Сибирской железной дороги произведен досмотр груза – рыбы мороженой (камбала, филе минтая) и кальмара командорского мороженого производства РФ, Камчатский край.

Груз поступил в изотермическом железнодорожном вагоне на предприятие Кемеровской области – Кузбасса ООО «Первая Продовольственная компания» в количестве 55,57 тонн (2488 мест) с соблюдением температурного режима внутри транспортного средства.

Подконтрольная продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов ветеринарных свидетельств формы № 2 с отметкой «Выпуск разрешен», сертификатов соответствия, удостоверений качества и безопасности, железнодорожной накладной, акта приема (выдачи) грузов в вагонах, контейнерах, охраняемых работниками ФГП ВО ЖДТ России.

В результате досмотра груза оформлен акт ветеринарно-санитарного досмотра, выдано ветеринарное назначение на ветеринарно-санитарную обработку вагона.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
15/08/2023
Общество
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