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Поставка шрота соевого кормового для продуктивных животных на предприятие Кузбасса за 1 квартал

           За первый квартал 2023 на сельскохозяйственное предприятие Кемеровской области – Кузбасса из Калининградской области (г. Светлый) железнодорожным транспортом поступил шрот соевый кормовой тостированный российского производства заводского происхождения для производства кормов продуктивным животным,  в количестве 1927,8 тонн (28 вагонов).

Разгрузка вагонов осуществлялась на ж/д станции Бардино под контролем сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 3 с отметкой «Выпуск разрешен», декларации о соответствии, ж/д накладной, удостоверения качества и безопасности, лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
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