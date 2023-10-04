Пострадавший в ДТП пешеход по решению суда обязан выплатить ущерб владельцу наехавшего на него автомобиля

Пешеход, находясь в состоянии опьянения, в ночное время неожиданно вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода перед движущимся автомобилем, и был сбит им. В произошедшем была установлена вина пешехода. Теперь он должен выплатить собственнику «HyundaiSolaris» более 400 тысяч рублей за повреждённый в результате ДТП автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее впоследствии многочисленные судебные разбирательства, произошло в Мариинске Кемеровской области в октябре 2019 года. В тот день собственник «Hyundai Solaris» находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем попросил своего приятеля сесть за руль автомобиля, а сам находился рядом на пассажирском сиденье. Впереди по ходу движения они видели пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. И неожиданно прямо перед автомобилем пешеход свернул на проезжую часть дороги, попав под колёса. От удара пешеход оказался на капоте автомобиля, пробив лобовое стекло, а затем упал на асфальт.

После детального разбирательства, касающегося произошедшего ДТП, органами внутренних дел было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении водителя, находившегося в момент ДТП за рулём автомобиля.

Несмотря на это, водителя ожидали более чем двухлетние гражданско-правовые судебные разбирательства, в результате которых с него было взыскано 15 тысяч рублей морального вреда в пользу пострадавшего, а также 200 тысяч рублей в пользу страховой компании, которая выплатила эту страховую сумму пострадавшему в ДТП. Однако этими же судебными разбирательствами была достоверно установлена вина пострадавшего в ДТП мариинца, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте в тёмное время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что водитель «Hyundai Solaris» не располагал технической возможностью остановиться до линии движения пешехода путём экстренного торможения.

После этого уже собственником автомобиля к пострадавшему в ДТП пешеходу были предъявлены исковые требования о взыскании ущерба, причинённого его автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия, сумма которого была определена независимой экспертизой в сумме 403 тысячи рублей.

По итогам рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций было установлено наличие в действиях пострадавшего в ДТП пешехода грубой неосторожности, явившейся основной причиной дорожно-транспортного происшествия. Из этого следовал законный вывод: на пешехода (ответчика по делу) должна быть возложена ответственность по возмещению материального ущерба, причинённого собственнику автомобиля.

В результате с ответчика в пользу владельца «HyundaiSolaris» была взыскана стоимость причинённого ущерба, а также понесённые в связи с рассмотрением дела судебные расходы: всего около 420 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников