Поступление репчатого лука и яблок из Казахстана проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе
21 января 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 38,5 т свежей подкарантинной продукции.
Ассортимент составили лук репчатый (25 т) и яблоки (13,5 т).
Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализаци
23/01/2026