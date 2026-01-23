Поступление репчатого лука и яблок из Казахстана проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

21 января 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 38,5 т свежей подкарантинной продукции.

Ассортимент составили лук репчатый (25 т) и яблоки (13,5 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализаци