Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках

В дни новогодних каникул в Кузбассе проходят национальные елки. Дед Мороз и сказочные герои поздравляют детей на языках народов, проживающих на территории региона. Участники утренников знакомятся с играми, песнями и легендами.

Кемеровчане устроили новогодние посиделки с татарским колоритом. В комнате татарского быта «Ак Калфак» на базе Детской библиотеки гостей поздравляли персонажи татарского фольклора — Кыш Бабай (Дед Мороз), его помощница Кар Кызы (Снегурочка), лесной дух Шурале и Баба Яга. В числе участников были студенты и гости из Индии. Они показали свой национальный танец, поздравив с Новым годом. Также в программе были игры и загадки, а завершилась встреча чаепитием. На столе красовались блюда национальной татарской кухни — выпечка и традиционный чак-чак.

В Березовском прошла традиционная новогодняя акция «Хорошее настроение». Национальные Деды Морозы в сопровождении Снегурочек прошествовали по главным улицам поселка, поздравляя горожан с 2026 годом.

В Модельной библиотеке семейного чтения в Калтане состоялся мастер-класс «Рождественская каллиграфия с элементами шорского и телеутского языков». Ребята узнали о техниках работы с пером, тушью и бумагой, попробовали свои силы в написании шорских слов пером и чернилами. На экскурсии посетители познакомились с историей шорской и телеутской письменности, с литературным творчеством, с уникальными традициями и обрядами коренных народов Кузбасса.

В Мысках до конца января проходят этнотуры «В гостях у Соок Апший» — погружение в мир шорского народа. Накануне гости приняли участие в обряде на удачу и отправились в увлекательное путешествие вместе с Кышкы Куртяк (Бабушка Зима). Прошли по Тропе сказок, познакомились с помощниками новогоднего кудесника и побывали у священного родника Суг Ээзи, приняли участие в национальных играх и забавах. На поляне Айлар-карындаштар (братьев-месяцев) встретились с веселыми снеговиками у «мудрой березы». В юрте зимнего кудесника загадали заветное желание на волшебном троне, приняли участие в мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки на елочку. В конце путешествия продегустировали национальные блюда и напитки.

В Сарсазском СДК Юргинского муниципального округа для юных жителей организовали познавательную программу «Татарский Новый год». Дети познакомились с Кыш Бабаем и Кар Кызы, выучили праздничные слова и узнали о вкуснейшем чак-чаке — символе гостеприимства.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса