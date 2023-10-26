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Познавательно-музыкальная программа «Осенило!» состоялась в Тяжине

В Доме культуры «Юбилейный» собрались учащиеся средних школ окружного центра, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, волонтёры-молодогвардейцы.
Командам было предложено пройти четыре раунда. Ребята вспомнили мелодии из мультфильмов и подобрали к ним предоставленные иллюстрации, исполнили предложенные сложные звуки, прочитали в стиле «рэп» известные стихи русских классиков. Капитанов ждали музыкальные поединки, игры «Перестраивалка», «Буквопой»
По мнению специалистов, такие познавательно-музыкальные программы позволяют молодежи улучшить коммуникативные навыки, познать и закрепить свои вокальные возможности и поднять настроение. Победители получили сладкие призы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/10/2023
Культура
Тяжин

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