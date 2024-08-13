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Познавательно-развлекательная программа «Игры старины» состоялась в Тяжине

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних соприкоснулись с многообразием русской национальной культуры. Ребята узнали, что русские народные игры имеют многовековую историю, ведь их передавали из поколения в поколение.
В центре национальных культур дети познакомились с традиционными играми Руси – «Золотые ворота», «Гори, гори ясно», «Пирог». Так же водили хоровод в игре «Дударь» и отгадывали загадки об исконно русских предметах быта. Кроме того ребята «строили» дом бравого казака – курень и бегали в лаптях за водой.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/08/2024
Культура
Тяжин
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