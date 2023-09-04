Правила безопасности во время просушки погреба

Ежегодно при неправильной организации просушки погреба гибнут люди, спускающиеся в подземное хранилище, не убедившись в наличии в нем необходимого воздуха для дыхания.

Как показывает практика, абсолютно безопасного погреба не существует. Работа в замкнутом пространстве хозяйственного сооружения таит в себе множество опасностей.

С приближением заготовительного сезона владельцы садов и огородов начинают сушить погреба и ямы. И прежде всего, опасность подстерегает владельцев деревянных погребов, которые привыкли сушить их дедовским способом, разжигая в нём костёр. Во время этой небезопасной процедуры велика вероятность отравления угарным газом, которого нужно не так много для того чтобы потерять сознание, к тому же разведение огня может привести к пожару в погребе.

Ещё один опасный способ сушения и дезинфекции - использование сернистой шашки, которую можно купить в хозяйственном магазине. Спасает она от всех видов грибка и грызунов. Вещь, хоть и хорошая, но с ней нужно быть очень аккуратным, особенно в погребах без вытяжки. Шашки выделяют ядовитые вещества, которые сохраняют свои свойства в закрытых помещениях очень долго. Если вы купили сернистую шашку, обязательно ознакомьтесь с правилами её использования.

Даже если люди не сушат погреба химическими средствами, яма сама по себе опасна. Все овощи и продукты, которые там хранятся, дышат и выделяют углекислый газ. Когда в погребе много продуктов, то углекислый газ может вытеснить весь кислород.

Прежде чем спуститься вниз, необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха пригодного для дыхания. Самый простой и надежный способ - зажечь свечу и опустить её в погреб. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет. Если пламя начало коптить или совсем погасло - внутри отсутствует кислород, красноватый цвет пламени свидетельствует о наличии угарного газа. Нельзя спускаться в погреб, если пламя свечи показало отсутствие пригодного для дыхания воздуха или наличие угарного газа. Не стоит рассчитывать на свои силы и геройствовать, лучше потратить время на проветривание и не подвергать свою жизнь неоправданным испытаниям.

Важно! Угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Выветривается из помещения более суток. Спускаться в погреб можно только после длительного повторного проветривания.

Так же следует помнить, что нельзя проводить окуривание (сушку) погреба в одиночку. Спускаясь вниз, необходимо подстраховаться, обвязавшись одним концом веревки, оставив второй конец наверху у страхующего. Тогда, при необходимости, можно будет подать сигнал, и напарник окажет помощь.

Существует немало безопасных методов сушки погребов: обтирание стен тряпками, газетами, использование негашеной извести, стружки или опилок - они впитывают влагу в себя. Более современная альтернатива - использование для сушки погреба тепловой пушки. Эти способы, возможно, займут у вас больше времени или потребуют больших финансовых затрат, но следует помнить, что жизнь человека несоизмерима ни с какими затратами!

Единый телефон пожарных и спасателей 101.

Фото: пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу