Правила маркировки и учета сельскохозяйственных животных по правилам

С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу Федеральный закон об обязательной маркировке и учете сельскохозяйственных животных (№ 221-ФЗ от 28.06.2022). Согласно закону, маркирование и учет станут обязательными не ранее 1 марта 2024 года, при этом Правительством РФ установлены предельные даты, к которым животных надо поставить на учет.

Правила учета животных и перечень видов, которых надо промаркировать и зарегистрировать, утверждены Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2023 года № 550. В документе прописано, каких животных следует регистрировать индивидуально, а каких – группами.

Например: крупный рогатый скот и лошади подлежат индивидуальному учету, а пчелы – групповому. Там же прописаны предельные сроки, к которым животных надо промаркировать и поставить на учет. Эти даты установлены в зависимости от вида, количества и формы собственности–от 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2029 года.

Для учета и идентификации животных Россельхознадзор разработал и запустил в эксплуатацию компонент «Хорриот», который является частью Федеральной государственной системы в области ветеринарии «ВетИС».

Регистрация животных в системе «Хорриот» началась еще с 2021 года.

По утвержденным правилам учету подлежат: крупный рогатый скот и свиньи — данные о животных должны быть внесены в «Хорриот» не позднее 01.09.2024; лошади, ослы, мулы и лошаки – не позднее 01.09.2024 (в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) – не позднее 01.03.2025); пчелы — не позднее 01.09.2025; овцы и козы – не позднее 01.09.2026; верблюды – не позднее 01.09.2025 (в ЛПХ – не позднее 01.03.2026); домашняя птица – не позднее 01.09.2024 (в ЛПХ с количеством голов более 10 – не позднее 01.09.2026, до 10 голов – не позднее 01.09.2029); олени – не позднее 01.09.2025 (в ЛПХ – не позднее 01.09.2026); пушные звери – не позднее 01.09.2025; кролики – не позднее 01.09.2025 (в ЛПХ с количеством голов более 10 – не позднее 01.09.2026, до 10 голов – не позднее 01.09.2029); рыбы и иные объекты аквакультуры животного происхождения – не позднее 01.03.2026; служебные животные – не позднее 01.03.2026.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу, рекомендует владельцам сельскохозяйственных животных не откладывать обязательную процедуру на последний момент.