Православное издательство выпустило серию книг, посвященных героям Росгвардии

Серию книг «Бессмертный полк» православного издательства «Духовное преображение» о русских воинах, в веках, прославивших Отечество, силу духа и мужество его защитников, пополнили рассказы об офицерах Росгвардии - героях России Александре Потапове, Андрее Фроленкове, Алексее Мищенко и Максиме Концове.

Все они получили высшую награду государства в ходе специальной военной операции. К сожалению, двое из них - старший лейтенант Александр Потапов и лейтенант Максим Концов - посмертно.

Умные, целеустремленные, сильные, готовые пожертвовать собой ради ближних, они сделали свой выбор, когда связали судьбу со службой в войсках правопорядка.

Авторам удалось выхватить главное из калейдоскопа событий, передать чувства и настроение героев, атмосферу боевой обстановки. Читая описанные в рассказах истории жизни и подвига росгвардейцев, становится понятно, что по-другому поступить они не могли. Как не могли поступить иначе их деды и прадеды, выстоявшие и победившие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, частями наполеоновской армии, полчищами татаро-монголов.

Читая наполненные христианской любовью к людям и Отечеству книги из серии «Бессмертный полк», становится понятно, что пока у России есть такие герои, ее не сможет победить ни один, даже самый сильный и коварный, враг.

Фото: Росгвардия