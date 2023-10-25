Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты» состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме

На первом этапе студенты-выпускники поздравили первокурсников с праздником, и после произнесения клятвы – приняли ребят в ряды студентов Тяжинского агропромышленного техникума. С праздником новоиспеченных студентов поздравила выпускница техникума, а ныне мама первокурсника – Ирина Николаевна Козырева.

Во второй части праздника ребят ждал развлекательный квиз «Энергия будущего», который подготовила режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова. В программе приняли участие пять команд первокурсников вместе со своими руководителями. Ребятам нужно было пройти различные испытания – ответить на заданные вопросы, угадать песню и исполнить ее, а также многое другое. В финале студенты спели свою любимую песню. В итоге победила дружба, и все участники квиза получили сладкие подарки предоставленные отделом молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

Затем самодеятельные артисты из студенческой вокальной студии «Акцент» подарили всем присутствующим на празднике молодежные танцевальные хиты.